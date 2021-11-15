Юдин: рядом с Комаровым армейская молодёжь будет расти

Экс-защитник СКА и национальной сборной России, серебряный призёр ЧМ-2002, ныне тренер Александр Юдин считает, что руководство СКА совершило грамотный трансфер, подписав Лео Комарова.



«СКА продолжает усиливать свой состав высококвалифицированными хоккеистами. Теми, смотря на которых, будет расти армейская молодёжь. Лео Комаров — наглядный тому пример. Он достоин того, чтобы выступать в НХЛ, однако, поиграв за океаном, спустя несколько лет решил вернуться в КХЛ.



Знаю, что хоккеистом интересовались представители многих клубов КХЛ, и менеджеры СКА вновь сыграли на опережение и сделали Комарову интересное предложение, показав всем, как нужно вести переговорный процесс. На мой взгляд, к Комарову в звено нужно поставить двух молодых быстрых форвардов. Рядом с Комаровым они бы быстрее росли, набирались опыта», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.