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«Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба защитника Перуновича. Он лучший бомбардир АХЛ

«Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба защитника Перуновича. Он лучший бомбардир АХЛ
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Защитник системы «Сент-Луис Блюз» Скотт Перунович переведён в основной состав из АХЛ.

Как сообщает официальный сайт клуба, в «Спрингфилд Тандербёрдс» отправились вратарь Джоэль Хофер, защитник Калле Росен, а также нападающий Дакота Джошуа.

Перунович в настоящий момент занимает первое место в списке лучших бомбардиров АХЛ, разделяя его с форвардом «Онтарио Рейн» Мартином Фрком.

23-летний американский хоккеист провёл 12 матчей в сезоне, набрав 20 (2+18) очков при показателе полезности «+3».

По итогам сезона-2019/2020 Перунович стал обладателем приза лучшему игроку студенческого хоккея США. Он был выбран на драфте НХЛ 2018 года «Сент-Луисом» во втором раунде под общим 45-м номером.

«Блюз» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, после 14 матчей набрав 18 очков.

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