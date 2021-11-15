«Сент-Луис» вызвал из фарм-клуба защитника Перуновича. Он лучший бомбардир АХЛ

Защитник системы «Сент-Луис Блюз» Скотт Перунович переведён в основной состав из АХЛ.
Как сообщает официальный сайт клуба, в «Спрингфилд Тандербёрдс» отправились вратарь Джоэль Хофер, защитник Калле Росен, а также нападающий Дакота Джошуа.
Перунович в настоящий момент занимает первое место в списке лучших бомбардиров АХЛ, разделяя его с форвардом «Онтарио Рейн» Мартином Фрком.
23-летний американский хоккеист провёл 12 матчей в сезоне, набрав 20 (2+18) очков при показателе полезности «+3».
По итогам сезона-2019/2020 Перунович стал обладателем приза лучшему игроку студенческого хоккея США. Он был выбран на драфте НХЛ 2018 года «Сент-Луисом» во втором раунде под общим 45-м номером.
«Блюз» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, после 14 матчей набрав 18 очков.
- 15 ноября 2021
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