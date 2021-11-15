Воробьёв: соперники разобрали тактику «Металлурга»? Конечно, поэтому мы на 1-м месте в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3, ОТ).
«Оба матча получились напряжённые: и дома, и в Челябинске. Две хорошие команды. Не зря они в лидерах. Из топ-6 у нас сегодня не было четырёх защитников. Вася нас где-то подтащил. Мы рады, что сумели забить и сравнять, но в овертайме так — что есть, то есть.
Игра Голдобина и Лайпсика? Отлично. Мы их поставили вместе в процессе игры. Они начинали в других сочетаниях. И, действительно, хороший гол. Две играющие хорошие современные команды.
Кошечкин — молодец, сыграл здорово. Я же сказал, что сегодня мы играли без четырёх основных защитников, поэтому нагрузка пошла на Васю довольно приличная.
Можно ли сказать, что соперники уже разобрали тактику и игру «Металлурга»? Конечно, поэтому мы на первом месте в лиге.
Почему не удалось забросить сегодня в большинстве? Вы же сами сказали, что нас разбирают и нас читают.
Григорьев нормально сыграл. Он давно не играл, но свою работу выполнил. У Пашнина была операция на плече, желаем ему скорейшего выздоровления. И Дронову также.
Будем ли использовать защитника Сёмина? Посмотрим. Он 15 игр сыграл, когда 16 человек у нас болело ковидом. У нас четыре защитника выбыло. Если так дальше пойдёт, сами выйдем», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Трактора».
- 15 ноября 2021
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