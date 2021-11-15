Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших игроков прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он набрал 8 (2+6) очков за четыре матча на прошедшей неделе, обойдя в списке лучших снайперов в истории НХЛ Бретта Халла, забросив 742 шайбы. «Кэпиталз» — третьи на Востоке, набрав 22 очка после 15 матчей.
Вторая звезда — защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой. За прошедшие четыре встречи он набрал 7 (2+5) баллов, имея показатель полезности «+6». Клуб одержал четыре победы, поднявшись на девятую строчку Востока, набрав 16 баллов после 13 игр.
Третьей звездой стал форвард «Анахайм Дакс» Трой Терри. Хоккеист набрал 6 (3+3) баллов в трёх встречах, установив рекорд по длительности результативной серии (14 матчей). «Утки» занимают второе место на Западе, после 16 матчей набрав 21 очко.
- 15 ноября 2021
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