«Локомотив» крупно обыграл в гостях минское «Динамо», Шалунов сделал хет-трик

Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» со счётом 7:3 (2:2, 3:1, 2:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».



На 5-й минуте открыл счёт в ситуации «4 на 4» защитник Даниил Мисюль. Через минуту в большинстве отличился Дмитрий Коробов с передач Артёма Демкова и Адама Альмквиста.



На 7-й минуте также в большинстве забросил форвард «Динамо» Мальте Стрёмвалль, ассистенты – Тейлор Бек и Альмквист. На 14-й минуте сравнял счёт форвард «Локомотива» Максим Шалунов, голевой пас отдал Артур Каюмов.



На 21-й минуте Артур Каюмов вывел гостей вперёд, ему ассистировал Артём Анисимов. На 24-й минуте четвёртую шайбу в ворота минчан отправил Михаил Беляев, голевой пас отдал Никита Черепанов. На 29-й минуте в большинстве «Локомотив» отличился снова, автором заброшенной шайбы стал Шалунов, оформивший дубль после передачи от Дениса Алексеева и Алексея Марченко.



На 38-й минуте в ситуации «5 на 3» минчане сумели забросить третью шайбу, отметился Стрёмвалль, также оформивший дубль. Ассистенты – Бек и Альмквист. «Локомотив» сумел забить шестой гол на 56-й минуте, в большинстве отличился Денис Алексеев, голевую передачу отдали Анисимов и Марченко.



Заключительную шайбу на последней минуте в пустые ворота отправил Шалунов, сделав хет-трик.