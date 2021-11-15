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«Локомотив» крупно обыграл в гостях минское «Динамо», Шалунов сделал хет-трик

«Локомотив» крупно обыграл в гостях минское «Динамо», Шалунов сделал хет-трик
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Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» со счётом 7:3 (2:2, 3:1, 2:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Минск-Арена».

На 5-й минуте открыл счёт в ситуации «4 на 4» защитник Даниил Мисюль. Через минуту в большинстве отличился Дмитрий Коробов с передач Артёма Демкова и Адама Альмквиста.

На 7-й минуте также в большинстве забросил форвард «Динамо» Мальте Стрёмвалль, ассистенты – Тейлор Бек и Альмквист. На 14-й минуте сравнял счёт форвард «Локомотива» Максим Шалунов, голевой пас отдал Артур Каюмов.

На 21-й минуте Артур Каюмов вывел гостей вперёд, ему ассистировал Артём Анисимов. На 24-й минуте четвёртую шайбу в ворота минчан отправил Михаил Беляев, голевой пас отдал Никита Черепанов. На 29-й минуте в большинстве «Локомотив» отличился снова, автором заброшенной шайбы стал Шалунов, оформивший дубль после передачи от Дениса Алексеева и Алексея Марченко.

На 38-й минуте в ситуации «5 на 3» минчане сумели забросить третью шайбу, отметился Стрёмвалль, также оформивший дубль. Ассистенты – Бек и Альмквист. «Локомотив» сумел забить шестой гол на 56-й минуте, в большинстве отличился Денис Алексеев, голевую передачу отдали Анисимов и Марченко.

Заключительную шайбу на последней минуте в пустые ворота отправил Шалунов, сделав хет-трик.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Мисюль – 04:14' (4x4)   1:1 Коробов (Демков, Альмквист) – 05:27' (5x4)   2:1 Стрёмвалль (Бек, Альмквист) – 06:58' (5x4)   2:2 Шалунов (Каюмов) – 13:57' (5x5)   2:3 Каюмов (Анисимов) – 20:30' (5x5)   2:4 Беляев (Черепанов) – 22:23' (5x5)   2:5 Шалунов (Алексеев, Марченко) – 28:33' (5x4)   3:5 Стрёмвалль (Бек, Альмквист) – 37:19' (5x3)   3:6 Алексеев (Анисимов, Марченко) – 55:03' (5x4)   3:7 Шалунов (Каюмов, Кудрявцев) – 59:46' (en)
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