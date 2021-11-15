«Авангард» всухую обыграл в домашней встрече «Витязь»

Омский «Авангард» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».



На восьмой минуте счёт открыл защитник хозяев Дамир Шарипзянов, ему ассистировали Павел Дедунов и Владимир Жарков. Удвоил преимущество «ястребов» на 34-й минуте в большинстве нападающий Владимир Брюквин, голевой пас на счету Алексея Береглазова и Ярослава Косова.



На 41-й минуте третью шайбу в ворота Игоря Сапрыкина отправил нападающий Арсений Грицюк, установив окончательный счёт.



«Авангард» набрал 33 очка после 28 матчей, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» замыкает таблицу Запада, имея в своём активе 22 балла после 28 игр.