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«Авангард» всухую обыграл в домашней встрече «Витязь»

«Авангард» всухую обыграл в домашней встрече «Витязь»
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Омский «Авангард» обыграл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

На восьмой минуте счёт открыл защитник хозяев Дамир Шарипзянов, ему ассистировали Павел Дедунов и Владимир Жарков. Удвоил преимущество «ястребов» на 34-й минуте в большинстве нападающий Владимир Брюквин, голевой пас на счету Алексея Береглазова и Ярослава Косова.

На 41-й минуте третью шайбу в ворота Игоря Сапрыкина отправил нападающий Арсений Грицюк, установив окончательный счёт.

«Авангард» набрал 33 очка после 28 матчей, занимая пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» замыкает таблицу Запада, имея в своём активе 22 балла после 28 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Шарипзянов (Дедунов, Жарков) – 07:49' (5x5)   2:0 Брюквин (Береглазов, Косов) – 33:37' (5x4)   3:0 Грицюк – 40:28' (5x5)
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