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«Северсталь» прервала 9-матчевую победную серию, уступив по буллитам ЦСКА

«Северсталь» прервала 9-матчевую победную серию, уступив по буллитам ЦСКА
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ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, переиграв в серии буллитов «Северсталь» со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Счёт в матче открыл на 17-й минуте защитник «Северстали» Илья Хохлов, голевой пас на счету Адама Лишки. На 22-й минуте нападающий Михаил Григоренко забросил ответную шайбу, ему ассистировал Артём Блажиевский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 37-й минуте армейцы вышли вперёд благодаря усилиям форварда Павла Карнаухова, результативные баллы также набрали Лукас Валльмарк и Артём Сергеев. На 39-й минуте «Северсталь» сравняла счёт, отметился форвард Андрей Алексеев.

В серии послематчевых буллитов в составе ЦСКА попытки реализовали Лукас Валльмарк и Константин Окулов, у «Северстали» — Владислав Кодола.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Хохлов (Лишка) – 16:54' (5x5)   1:1 Григоренко (Блажиевский) – 21:46' (5x5)   2:1 Карнаухов (Валльмарк, Сергеев) – 36:27' (5x5)   2:2 Алексеев – 38:20' (5x5)   3:2 Окулов – 65:00' (ПБ)
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