«Северсталь» прервала 9-матчевую победную серию, уступив по буллитам ЦСКА

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, переиграв в серии буллитов «Северсталь» со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
Счёт в матче открыл на 17-й минуте защитник «Северстали» Илья Хохлов, голевой пас на счету Адама Лишки. На 22-й минуте нападающий Михаил Григоренко забросил ответную шайбу, ему ассистировал Артём Блажиевский.
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На 37-й минуте армейцы вышли вперёд благодаря усилиям форварда Павла Карнаухова, результативные баллы также набрали Лукас Валльмарк и Артём Сергеев. На 39-й минуте «Северсталь» сравняла счёт, отметился форвард Андрей Алексеев.
В серии послематчевых буллитов в составе ЦСКА попытки реализовали Лукас Валльмарк и Константин Окулов, у «Северстали» — Владислав Кодола.
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