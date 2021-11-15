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«Куньлунь» в овертайме уступил дома «Амуру», отыгравшись с 0:4

«Куньлунь» в овертайме уступил дома «Амуру», отыгравшись с 0:4
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Хабаровский «Амур» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:4 (1:0, 3:2, 0:2, 1:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».

На девятой минуте счёт в ситуации «4 на 4» открыл форвард «Амура» Александр Горшков. На 23-й минуте удвоил преимущество гостей Александр Шаров с передач Святослава Гребенщикова и Михала Йордана. Через 21 секунду «Амура» забросил третью шайбу, отметился форвард Александр Кузнецов, голевой пас отдали Андрей Алексеев и Дмитрий Знахаренко.

На 32-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Куньлуня» отправил Святослав Гребенщиков, ассистенты — Кузнецов и Алексей Волгин. На 36-й минуте Брэндон Ип, которому ранее перенесли сроки дисквалификации, забил первый гол «Куньлуня» в матче после передачи Итана Верека. Через 40 секунд хозяева отличились во второй раз, автором стал Джош Николлс. Ассистенты — Михаил Абрамов и Джейсон Фрэм.

На 50-й минуте Михаил Абрамов сократил отставание до минимального, голевой пас отдали Николлс и Виктор Бартли. На 52-й минуте Райан Спроул сравнял счёт, ему ассистировали Тайлер Вонг и Спенсер Фу.

В овертайме победную шайбу забросил форвард «Амура» Радан Ленц.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 5
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Горшков – 08:09' (4x4)   0:2 Шаров (Гребенщиков, Йордан) – 22:01' (5x5)   0:3 Кузнецов (Алексеев, Знахаренко) – 22:22' (5x5)   0:4 Гребенщиков (Кузнецов, Волгин) – 31:46' (5x5)   1:4 Ип (Верек) – 35:48' (5x5)   2:4 Николлс (Абрамов, Фрэм) – 36:23' (5x5)   3:4 Абрамов (Николлс, Бартли) – 49:56' (5x5)   4:4 – 51:20' (5x5)   4:5 Ленц – 63:20' (3x3)
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