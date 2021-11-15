«Куньлунь» в овертайме уступил дома «Амуру», отыгравшись с 0:4

Хабаровский «Амур» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:4 (1:0, 3:2, 0:2, 1:0). Встреча прошла в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи».



На девятой минуте счёт в ситуации «4 на 4» открыл форвард «Амура» Александр Горшков. На 23-й минуте удвоил преимущество гостей Александр Шаров с передач Святослава Гребенщикова и Михала Йордана. Через 21 секунду «Амура» забросил третью шайбу, отметился форвард Александр Кузнецов, голевой пас отдали Андрей Алексеев и Дмитрий Знахаренко.



На 32-й минуте четвёртую шайбу в ворота «Куньлуня» отправил Святослав Гребенщиков, ассистенты — Кузнецов и Алексей Волгин. На 36-й минуте Брэндон Ип, которому ранее перенесли сроки дисквалификации, забил первый гол «Куньлуня» в матче после передачи Итана Верека. Через 40 секунд хозяева отличились во второй раз, автором стал Джош Николлс. Ассистенты — Михаил Абрамов и Джейсон Фрэм.



На 50-й минуте Михаил Абрамов сократил отставание до минимального, голевой пас отдали Николлс и Виктор Бартли. На 52-й минуте Райан Спроул сравнял счёт, ему ассистировали Тайлер Вонг и Спенсер Фу.



В овертайме победную шайбу забросил форвард «Амура» Радан Ленц.