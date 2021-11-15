НХЛ перенесла ближайшие матчи «Оттавы». В клубе коронавирусом заболели 10 хоккеистов
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Ближайшие матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «Оттавы Сенаторз» будут отложены из-за вспышки коронавируса в составе команды.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Брюс Гарриок, лига отложит игру «сенаторов» с «Нью-Джерси Дэвилз» в среду, 17 ноября. В пятницу, 19 ноября, не состоится матч с «Нэшвилл Предаторз», а также будет перенесена встреча с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая должна была пройти в субботу, 20 ноября.
Сообщается, что в составе клуба произошла вспышка коронавирусной инфекции. В ковид-протокол попали 10 человек. Клуб отменил свой рейс в Нью-Джерси.
«Оттава» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 15 матчей имея в своём активе девять баллов.
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