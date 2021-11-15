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Лебрюн: НХЛ может не поехать на ОИ-2022, если количество отложенных игр будет расти

Лебрюн: НХЛ может не поехать на ОИ-2022, если количество отложенных игр будет расти
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Национальная хоккейная лига может пересмотреть вопрос участия хоккеистов в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания игроков коронавирусом.

«Также напомню, что НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, что, очевидно, возможно», — сообщил в «Твиттере» журналист Пьер Лебрюн.

Ранее в НХЛ заявляли, что лига имеет за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.

Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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