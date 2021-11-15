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Яшкин помещён «Аризоной» в недолгосрочный список травмированных

Яшкин помещён «Аризоной» в недолгосрочный список травмированных
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Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин был помещён клубом в список травмированных игроков.

Как сообщает в «Твиттере» аккаунт пресс-службы клуба, хоккеист отправлен в резерв. Это означает, что игрок имеет шансы вернуться в строй в течение сезона. Ранее сообщалось, что Яшкин пропустит остаток чемпионата из-за травмы.

Напомним, по ходу первого периода матча с «Нэшвилл Предаторз» (1:4) его жёстко встретил защитник Марк Боровецки.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл 12 матчей и набрал в них одно очко за результативную передачу.

После 15 матчей «Аризона» одержала только одну победу, всего у «Койотс» три очка. Клуб замыкает таблицу Западной конференции.

В следующем матче «Аризона» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз». Игра пройдёт в среду, 17 ноября.

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