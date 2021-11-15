Шипачёв подбрасывал шайбу в воздух, «джокеры» болели на трибунах. Фото победы «Динамо»

15 ноября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ московское «Динамо» переиграло финский «Йокерит». Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу команды Алексея Кудашова.

В составе «Динамо» шайбы забросили Эрик О'Делл, Михаил Фисенко и Вадим Шипачёв. У финской команды отличился Томми Кивистё.

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко подвёл итоги встречи.



«Тяжёлая игра с хорошим соперником из нашей конференции. Хорошо, что после паузы удалось одержать победу и взять два очка. Инициатива переходит от соперника к сопернику. Ребята тоже приехали сюда за двумя очками, поэтому логично, что где-то мы отдали инициативу, и соперник чуть добавил. Нечасто видите от меня такие проходы как в случае с голом? Да вы и голы от меня нечасто видите. Не знаю, просто стечение обстоятельств. Знал, что для меня это юбилейная шайба. Кто-то говорил, но было это ещё до паузы, давненько».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.