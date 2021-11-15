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Фисенко — о слухах вокруг «Динамо»: почитали, посмеялись и забыли

Фисенко — о слухах вокруг «Динамо»: почитали, посмеялись и забыли
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Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал об игре клуба после матча с «Йокеритом» (3:1), а также прокомментировал отношение к слухам вокруг клуба.

«В паузу мы потренировались и набрали кондиции. Сегодня после травм вышло много ребят, и сейчас у нас есть глубина состава. Надеюсь, что ключевые отрезки – ноябрь и декабрь – лучше пройдём.

Мои задачи на льду не меняются уже не первый сезон. Я их знаю. А по поводу партнёров по звену лучше у ребят спросить, как им со мной играется. Мне хорошо играется со всеми.

Меня не беспокоит количество моих голов. Конечно, хочется забивать больше. Но я понимаю, что у меня другие задачи, и я делаю иную работу. На льду есть другие аспекты, в которых можно приносить пользу команде.
Слухи вокруг «Динамо»? Почитали. Посмеялись. И забыли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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