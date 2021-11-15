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ESPN: сносит крышу от мысли, чего Овечкин может достичь в этом сезоне

ESPN: сносит крышу от мысли, чего Овечкин может достичь в этом сезоне
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Журналистка ESPN Кристен Шилтон поделилась мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, назвав его главным приятным сюрпризом старта сезона НХЛ.

«Я, конечно, предполагала, что у Овечкина будет хороший сезон, но не ожидала от него такого старта. Мужику 36 лет, а он до сих пор идёт нос к носу с элитными молодыми звёздами НХЛ. Овечкин — второй по количеству голов (12), при этом он даже не особо пользуется своим патентованным броском в касание. Он идёт третьим в гонке бомбардиров (26), набирая в среднем почти по два очка за матч и проводя на льду почти 22 минуты за матч.

Он уже превзошёл Бретта Халла в списке снайперов всех времён. Если предположить, что Овечкин обойдётся без травм, сносит крышу от мысли, чего он сможет достичь в этом сезоне», — говорится в материале ESPN.

Напомним, также Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в лиге за карьеру, выйдя на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, обогнав Бретта Халла. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).

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