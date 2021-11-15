ESPN: сносит крышу от мысли, чего Овечкин может достичь в этом сезоне

Журналистка ESPN Кристен Шилтон поделилась мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, назвав его главным приятным сюрпризом старта сезона НХЛ.
«Я, конечно, предполагала, что у Овечкина будет хороший сезон, но не ожидала от него такого старта. Мужику 36 лет, а он до сих пор идёт нос к носу с элитными молодыми звёздами НХЛ. Овечкин — второй по количеству голов (12), при этом он даже не особо пользуется своим патентованным броском в касание. Он идёт третьим в гонке бомбардиров (26), набирая в среднем почти по два очка за матч и проводя на льду почти 22 минуты за матч.
Он уже превзошёл Бретта Халла в списке снайперов всех времён. Если предположить, что Овечкин обойдётся без травм, сносит крышу от мысли, чего он сможет достичь в этом сезоне», — говорится в материале ESPN.
Напомним, также Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в лиге за карьеру, выйдя на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, обогнав Бретта Халла. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
- 15 ноября 2021
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:42
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:18
-
22:07
-
22:03
-
21:54
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:17
-
21:05
-
20:56
-
20:47
-
20:38
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:15
-
20:07
-
20:02
-
19:59
-
19:46
-
19:39
-
19:23
-
19:19
-
19:03
-
18:47