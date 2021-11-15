Хартли: доволен тем, как сегодня отработал «Авангард». Мы контролировали игру

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал игру команды в матче с «Витязем» (3:0).



«Все сегодня здорово поработали. Мы забросили первый гол в начале первого периода и знали, что за этим последует – они стали наступать. Но мне понравилось то, как мы контролировали игру, действовали сегодня дисциплинированно. Что касается Грубеца, то его не так часто проверяли на прочность, но когда всё-таки проверяли, то он показывал себя просто на высоте. Мы хорошо нейтрализовали меньшинство, забросили шайбу в большинстве, и в целом я доволен тем, как вся команда сегодня отработала.



У Покки повреждение. Что касается Дергачёва и Сошникова, то они болели, но уже сегодня были на арене и, с большой долей вероятности, завтра уже будут тренироваться с командой.



Почему сегодня не было на льду Дмитрия Соколова? Ответ прост: есть лимит игроков, которых можно заявить на игру. Я бы с удовольствием заявил 30 ребят, но, к сожалению, так делать нельзя. Плюс в нашем деле высока конкуренция: голы, конечно, важны, очень рады за Соколова, что он забросил свою первую шайбу, но мы провели собрание, посовещались и определились с составом на сегодняшний матч. И Соколов туда не попал.



Холодилин в порядке. Он молодой игрок, молодой парень, никогда с нами не работал и не тренировался. У него хорошие габариты, он здорово катается, хорошо читает игру. Думаю, что у него очень яркое будущее с «Авангардом», но самое главное, что о нём можно сказать, это то, что он хочет и стремится учиться. Это очень важно: со всеми травмами и болезнями, которые у нас случились, открылась возможность для молодого игрока, такого, как Холодилин, присоединиться к команде», — цитирует Хартли пресс-служба клуба.