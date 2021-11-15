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Разин: если бы перед сезоном сказали, что сыграем с ЦСКА за 3-е место Запада, не поверил

Разин: если бы перед сезоном сказали, что сыграем с ЦСКА за 3-е место Запада, не поверил
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3, бул.).

«Если бы перед сезоном сказали, что мы с ЦСКА будем играть за третье место на Западе, я бы не поверил. Благодарен ребятам за игру. В целом, думаю, это была равная игра — то ЦСКА владел инициативой, то мы. Прерванная серия побед не расстраивает — результат будет по окончании сезона, а не сейчас», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 35 очков. ЦСКА — на третьей строчке, набрав 37 баллов после 28 встреч. В следующей встрече череповецкий клуб сыграет в гостях с минским «Динамо» (17 ноября).

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