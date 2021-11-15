Вудкрофт — о 3:7 с «Локомотивом»: проиграли матч сами себе. Не хватило голода до победы

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о прошедшем матче с «Локомотивом» (3:7).



«Наша команда начала матч неплохо, выполняла установку на матч. В самом дебюте игры Горбунов заступился за Усова после не самого лучшего хита соперника, и я горд, что у нас в команде игроки так заступаются друг за друга. Потом забросили две шайбы, но тот второй гол, когда забросил «Локомотив», поймав нас на выходе из зоны, немного подломил команду. После этого наша игра пошла на спад, у нас перестало получаться то, что мы планировали и задумывали сделать. Парни перестали выполнять то, что от них требовалось.



Где-то не хватило голода до победы и эмоций. После этого мы не смогли исправить ситуацию, что и привело к такому результату. Можно сказать, что матч проиграли сами себе. Будем продолжаем работать.



Ппродолжаем работать над восстановлением наших игроков. Но, безусловно, ещё не все парни готовы играть на 100%. И это не оправдание, а факт. Мы стараемся исправить ситуацию, но это продолжительный процесс.



Нам не удалась сегодня игра с шайбой, её контроль и перемещение. Также не очень хорошо работали наши защитники, когда «Локомотив» уходил в форчек. Нападающие проиграли много борьбы у бортов, но, что самое важное, стоит отметить, мы играли плохо в средней зоне. Давали «Локомотиву» время и пространство для того, чтобы контролировать игру. Не удалось их остановить, а это то, что требуется делать с такой сильной командой. Это несколько примеров, почему мы видим результат на табло», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.