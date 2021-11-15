«Нью-Джерси» объявил о переносе матча с «Оттавой» из-за вспышки коронавируса у «Сенаторз»

«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте сообщил о переносе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».



После крупной вспышки коронавируса среди хоккеистов «сенаторов», было принято решение отложить игру как минимум до 20 ноября.



«Оттава» должна была сегодня отправиться в Нью-Джерси, а затем вернуться домой, чтобы сыграть с «Нэшвилл Предаторз» в пятницу, 19 ноября, а также с «Нью-Йорк Рейнджерс» в субботу, 20 ноября.



В настоящее время в «Оттаве» в ковид-протокол внесены 10 хоккеистов.



«Нью-Джерси» проведёт следующий матч в гостях в пятницу, 19 ноября, с «Флоридой».



«Сенаторз» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 15 матчей имея в своём активе девять баллов.