Кипреос: ОИ-2022 будут в опасности, если НХЛ начнёт сажать на карантин несколько команд

Экс-игрок «Вашингтона», «Рейнджерс» и «Торонто» Ник Кипреос прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубах Национальной хоккейной лиги.



«У НХЛ нет точного количества игр, которые можно перенести (не отказываясь от Олимпиады), но если сразу несколько команд начнут закрывать на карантин на несколько дней, Олимпиада будет в опасности. Ситуация в «Оттаве» вызывает большие беспокойства», — написал Кипреос в «Твиттере».



Ранее в НХЛ заявляли, что лига имеет за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.