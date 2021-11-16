Энди Грин проводит 1000-й матч в регулярном чемпионате НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

Американский защитник «Айлендерс» Энди Грин проводит 1000-й матч в регулярном чемпионата НХЛ. За это время он забил 50 голов и сделал 11 результативных передач. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 11 играх и отметился результативной передачей. Грин стал 368-м игроком, которому удалось провести такое количество матчей в регулярном чемпионате.

На момент написания новости проходит завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». В составе хозяев отличились Мэтью Жозев и Энтони Чирелли. В составе «Айлендерс» отличился Мэттью Барзал.