Энди Грин проводит 1000-й матч в регулярном чемпионате НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
Американский защитник «Айлендерс» Энди Грин проводит 1000-й матч в регулярном чемпионата НХЛ. За это время он забил 50 голов и сделал 11 результативных передач. В нынешнем сезоне НХЛ он принял участие в 11 играх и отметился результативной передачей. Грин стал 368-м игроком, которому удалось провести такое количество матчей в регулярном чемпионате.
На момент написания новости проходит завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». В составе хозяев отличились Мэтью Жозев и Энтони Чирелли. В составе «Айлендерс» отличился Мэттью Барзал.
Новость по теме«Айлендерс» продлили контракт с Энди Грином
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