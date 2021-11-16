Чинахов произнёс речь в раздевалке «Коламбуса» после игры с «Детройтом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.



20-летний российский форвард «мундиров» Егор Чинахов, отметившийся дебютным голом и результативной передачей, который был признан лучшим игроком встречи, получил в раздевалке от партнёров по команде головной убор, переходящий от матча к матчу лучшим игрокам, и произнёс речь: «Молодцы. Хорошая работа. Хорошая следующая цель».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбуса».

В текущем сезоне Чинахов провёл девять матчей за «Коламбус», в которых отметился четырьмя (1+3) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».