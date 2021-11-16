Киллорн показал разбитое лицо Чирелли после драки с Нельсоном в игре «Тампа» — «Айлендерс»

32-летний канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн показал разбитое лицо своего одноклубника Энтони Чирелли после драки Броком Нельсоном в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Отметим, что драка произошла из-за жёсткого силового приёма Нельсона на Киллорне у борта, после чего Чирелли вступился за своего партнёра.

«Мой воин», — гласит подпись Киллорна к публикации в «инстаграм»-сторис.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча пошутил, сказав, что зеркало перестанет быть другом Чирелли на ближайшие несколько дней. Об этом информирует журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» — с «Флоридой Пантерз».