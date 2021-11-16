В Торонто состоялась церемония включения игроков в Зал хоккейной славы НХЛ

Впервые с 1993 года, когда зал переехал на Брукфилд-Плейс, церемония включения игроков в Зал хоккейной славы НХЛ состоялась за его пределами, а именно в Торонто (Канада). Об этом информирует пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



В категории игроков в Зал славы вошли Мариан Госса, Джером Игинла, Даг Уилсон, Кевин Лоу и Ким Сент-Пьер, а в категории «строители» (генменеджеры) — Кен Холланд. О решении отборочного комитета было объявлено в июне 2020 года.



Канадец Игинла провёл в НХЛ 1554 матча, в которых набрал 1300 (625+675) очков при коэффициенте полезности «+30». У словака Мариана Госсы – 1134 (525+609) очка в 1309 матчах. Защитник Даг Уилсон, выступавший в 1980-х годах, провёл 1024 матча, набрав 827 (237+590) очков. Ещё один игрок обороны Кевин Лоу, выступавший также в 1980-х годах, заработал около полутора тысяч минут штрафа в 1254 матчах.

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