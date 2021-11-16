Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он помог разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах». Комиссионер НХЛ — об Игинле

«Он помог разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах». Комиссионер НХЛ — об Игинле
Комментарии

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал включение в Зал хоккейной славы экс-форварда Джерома Игинлы.

«Игинла помог пересмотреть термин „мощный форвард“. Его карьера помогла разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах в хоккее и вдохновить бесчисленное количество детей полюбить нашу игру», — цитирует Беттмэна в «Твиттере» журналист Уэс Гильбертсон.

Игинла провёл в НХЛ 1554 матча, в которых набрал 1300 (625+675) очков при коэффициенте полезности «+30». Он выступал за «Калгари Флэймз» (1996-2013), «Питтсбург Пингвинз» (2013), «Бостон Брюинз» (2013-2014), «Колорадо Эвеланш» (2014-2017) и «Лос-Анджелес Кингз» (2017).

Он также является двукратным олимпийским чемпионом, выиграв золото в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021