«Он помог разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах». Комиссионер НХЛ — об Игинле

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал включение в Зал хоккейной славы экс-форварда Джерома Игинлы.
«Игинла помог пересмотреть термин „мощный форвард“. Его карьера помогла разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах в хоккее и вдохновить бесчисленное количество детей полюбить нашу игру», — цитирует Беттмэна в «Твиттере» журналист Уэс Гильбертсон.
Игинла провёл в НХЛ 1554 матча, в которых набрал 1300 (625+675) очков при коэффициенте полезности «+30». Он выступал за «Калгари Флэймз» (1996-2013), «Питтсбург Пингвинз» (2013), «Бостон Брюинз» (2013-2014), «Колорадо Эвеланш» (2014-2017) и «Лос-Анджелес Кингз» (2017).
Он также является двукратным олимпийским чемпионом, выиграв золото в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).
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