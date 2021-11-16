«Он помог разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах». Комиссионер НХЛ — об Игинле

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал включение в Зал хоккейной славы экс-форварда Джерома Игинлы.



«Игинла помог пересмотреть термин „мощный форвард“. Его карьера помогла разрушить стереотипы о чернокожих спортсменах в хоккее и вдохновить бесчисленное количество детей полюбить нашу игру», — цитирует Беттмэна в «Твиттере» журналист Уэс Гильбертсон.



Игинла провёл в НХЛ 1554 матча, в которых набрал 1300 (625+675) очков при коэффициенте полезности «+30». Он выступал за «Калгари Флэймз» (1996-2013), «Питтсбург Пингвинз» (2013), «Бостон Брюинз» (2013-2014), «Колорадо Эвеланш» (2014-2017) и «Лос-Анджелес Кингз» (2017).



Он также является двукратным олимпийским чемпионом, выиграв золото в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).