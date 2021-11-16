Василевский был признан первой звездой матча «Тампы» и «Айлендерс»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимала на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча, отразив 23 броска из 24. Второй звездой был признан форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли, ставший автором одной заброшенной шайбы. Третья звезда встречи — защитник «Тампы» Виктор Хедман, отдавший две голевые передачи и заработавший коэффициент полезности «+2».
«Тампа» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков после 14 матчей. «Айлендерс» — 14-е, имея в активе 12 баллов после 12 игр.
В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Филадельфией Флайерз» (19 ноября), а «Айлендерс» — с «Флоридой Пантерз» (17 ноября).
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