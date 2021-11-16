Хоккеисты «Коламбуса» завалили Чинахова на лёд, празднуя его дебютную шайбу в НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:3.



20-летний российский нападающий Егор Чинахов забросил свою дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге. Также за 13.04 на льду он отметился и результативной передачей, на его счету 4 (1+3) очка в 9 играх.



Одноклубники повалили Чинахова на лёд, празднуя его первый гол в НХЛ. Видео можно посмотреть по ссылке.



«Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 16 очков. В следующей встрече подопечные Брэда Ларсена сыграют в гостях с «Аризоной» (19 ноября).