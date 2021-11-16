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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 16 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 16 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 ноября.

В Восточной конференции продолжает лидировать «Флорида Пантерз», набравшая 23 очка после 15 матчей. Второй идёт «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 22 балла после 13 игр. На третьем месте находится «Вашингтон Кэпиталз», набравший 22 очка после 15 матчей.

В Западной конференции на первом месте «Эдмонтон Ойлерз», набравший 22 очка после 14 встреч. Второе место занимает «Анахайм Дакс», имеющий в активе 21 балл после 16 игр. Третью строчку занимает «Миннесота Уайлд», в 14 матчах заработавшая 20 баллов. Такое же количество очков имеет «Калгари Флэймз», но клуб сыграл на один матч больше.

Турнирная таблица НХЛ
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