Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 16 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 ноября.



В Восточной конференции продолжает лидировать «Флорида Пантерз», набравшая 23 очка после 15 матчей. Второй идёт «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 22 балла после 13 игр. На третьем месте находится «Вашингтон Кэпиталз», набравший 22 очка после 15 матчей.



В Западной конференции на первом месте «Эдмонтон Ойлерз», набравший 22 очка после 14 встреч. Второе место занимает «Анахайм Дакс», имеющий в активе 21 балл после 16 игр. Третью строчку занимает «Миннесота Уайлд», в 14 матчах заработавшая 20 баллов. Такое же количество очков имеет «Калгари Флэймз», но клуб сыграл на один матч больше.