Михайлов, Могильный и Гончар — среди кандидатов в Зал хоккейной славы НХЛ в 2022 году

Национальная хоккейная лига представила кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум 6 человек (4 представителя мужского хоккея, 2 – женского).
Среди кандидатов, которые могут попасть в Зал с первой попытки (спустя 3 года после завершения карьеры): братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также хоккеистки Меган Дагган и Каролин Уэллетт.
Среди других кандидатов выделены бывшие российские хоккеисты: Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар. Также в список вошли Пьер Тюржон, Кёртис Джозеф, Род Бриндамор, Даниэль Альфредссон и Патрик Элиаш.
В Зал хоккейной славы ранее были введены 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «основателей».
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