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Макдэвид набрал последние 100 очков за 53 игры. Это лучший темп в карьере канадца

Макдэвид набрал последние 100 очков за 53 игры. Это лучший темп в карьере канадца
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 100 очков за последние 53 игры в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный твиттер-аккаунт НХЛ.

Это лучший темп в карьере 24-летнего канадца. Свои первые 100 баллов он набрал за 93 матча, со 100 до 200 — за 82 игры, с 200 до 300 — 68 встреч, на увеличение количества очков с 300 до 400 ему понадобилось 67 матчей, с 400 до 500 — 64 игры. В настоящий момент он имеет 601 (205+396) балл за 421 матч, заработав показатель полезности «+67».

В нынешнем сезоне Макдэвид сыграл 14 матчей, набрав в них 27 (10+17) баллов при общей полезности «+3». Он занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ, а также шестое — в списке снайперов.

«Эдмонтон» располагается на первой строчке Западной конференции, имея в своём активе 22 очка после 14 матчей.

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