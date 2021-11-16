«Забудьте о Зале славы, его должны сделать святым». Канадский журналист — об Игинле

Канадский журналист Даррен Хейнс прокомментировал включение в Зал хоккейной славы нападающего Джерома Игинлу.



«Джером Игинла вошёл в Зал хоккейной славы, несмотря на то что провёл 16 сезонов в «Калгари», где в центре также играли Крейг Конрой, Марк Савар, Дэймонд Лэнгкоу, Олли Йокинен, Герман Титов, Майк Каммаллери, Эндрю Касселс и Джефф Шанц.



Забудьте о Зале славы, он должен быть святым», — написал Хейнс в «Твиттере».



Напомним, на счету Игинлы 1554 матча в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 1300 (625+675) очков при общей полезности «+30». Экс-форвард выступал за «Калгари Флэймз» (1996-2013), «Питтсбург Пингвинз» (2013), «Бостон Брюинз» (2013-2014), «Колорадо Эвеланш» (2014-2017) и «Лос-Анджелес Кингз» (2017).



Игинла является двукратным олимпийским чемпионом, выиграв золото в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).