«Опять обвинят Россию?» Фетисов пошутил о возможном неприезде игроков НХЛ на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможный отказ Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Олимпийские игры без игроков НХЛ? Это получается, что все опять обвинят Россию, что ради Олимпиады она спровоцировала очередную вспышку коронавируса? (смеётся).
К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, поедет ли НХЛ в Пекин. Все ожидают хоккей высочайшего уровня, но все команды держат в голове два сценария развития событий. Ситуация в мире непрогнозируемая: все исходят только из интересов безопасности. Будем надеяться, что очередная волна не накроет ни хоккеистов, ни всех остальных. Хочется, чтобы Олимпийские игры прошли зрелищно при участии лучших хоккеистов планеты», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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