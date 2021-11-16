Бойков: поверьте, рядом с Мичковым и Грудининым столь же талантливые мальчишки

Экс-игрок «Сибири», «Югры» и «Атланты», телеэксперт Александр Бойков прокомментировал выступления российских сборных на прошедших европейских турнирах.



«Во-первых, большой разницы между молодёжной сборной и первой командой на данном этапе не вижу, ведь на Кубке Карьяла получала бесценный опыт целая группа хоккеистов, которая поедет как раз на молодёжный чемпионат мира.



Во-вторых, все три турнира дали специалистам массу материала для обсуждения и анализа. Очень хорошо, что прекратились все эти разговоры о том, что евротурниры нам не нужны, антагонизм «КХЛ — Евротур» забыт. Это очевидно, ведь международные соревнования, наоборот, дополняют сезон КХЛ, придают ему новых красок, дают нашей школе новые стимулы для развития.



Лет 15 назад на протяжении нескольких сезонов посчастливилось играть на Евротурах за нашу сборную, впечатления однозначные — у международных турниров особый ритм и особые эмоции. Играя за сборную, всегда нужно доставать из себя сверхресурсы. Это аксиома.



На мой взгляд, с тех пор ничего не изменилось. И в Финляндии, и в Германии, и в Швеции мы увидели интенсивную, плотную игру — с повышенными требованиями к универсальности хоккеистов. Тот, кто завоёвывал инициативу, тот и побеждал. Тот, кто вынужденно сидел в обороне, — проигрывал. Таков современный хоккей.



Не удивился победному результату молодёжки в Швеции. В своё время возглавлял сборную Москвы 2004 года рождения, хорошо знаю весь пласт игроков 2002-2006 годов рождения. За счёт запуска новых программ подготовки у нас на подходе большая группа талантливой молодёжи. Как следствие, берём Турнир четырёх наций, даже отпуская некоторых игроков молодёжки в первую сборную на Кубок Карьяла.



Важно то, что большой европейский лёд почувствовали лидеры новых поколений. Многое сказано про рекорд 16-летнего форварда СКА Мичкова, но в историю вошёл и 17-летний защитник ЦСКА Грудинин. И это только первые лица поколений, за которыми слежу уже много лет. Поверьте, там рядом и практически столь же талантливые мальчишки.



В-третьих, отмечу то, что на весь этот европейский фронт выдвинулась большая группа российских специалистов. Было видно, что в своей стихии оказался Сергей Зубов, синхронно работал штаб молодёжки. Перспективным — с прицелом на следующий олимпийский цикл — считаю ход с привлечением Андрея Разина, у которого своя энергетика и своё представление о хоккее. Он напоминает мне раннего Олега Знарка в ХК МВД, когда хороший результат достигался не столько за счёт качества состава, сколько за счёт тренерской эффективности. Ту же картину видим сегодня в «Северстали», — цитирует Бойкова Russia-Hockey.ru.