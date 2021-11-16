«России будет проще защитить титул». Кожевников — о возможном неприезде НХЛ на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном неприезде игроков из Национальной хоккейной лиги на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).



«Всегда есть опасения, что Олимпийские игры пройдут без участия НХЛ. Они же могут придраться к чему угодно, в том числе и к Китаю: в НХЛ сказали, если в Китае будет какая-то вспышка, то они могут не поехать. Для мирового хоккея это очень плохо, интерес будет намного ниже. Все ведущие игроки хотят ехать на Олимпиаду. Есть ещё два с половиной месяца, поэтому надеюсь, что всё восстановится.



Возможно, что России будет проще защитить титул олимпийских чемпионов, если НХЛ не приедет. Хотя, судя по Олимпийским играм в 2014 году, мы убедились, что есть и другие команды: Германия, Швейцария. Здесь бабушка надвое сказала, будет ли легче или нет.



На тренерском штабе сборной России неприезд игроков НХЛ точно никак не скажется. Все специалисты подписали контракты на Олимпиаду, на какой-то определённый срок, а не на какие-то условия или команду. Штаб сформирован до конца Олимпиады и останется таким же, как объявили», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.