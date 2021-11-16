Мичков — о потасовке с Мирошниченко: если будем драться между собой, то как жить дальше?

Нападающий системы СКА Матвей Мичков рассказал о драке на тренировке юниорской сборной России с Иваном Мирошниченко, а также об успехе на Кубке Глинки/Гретцки.



«Это была первая тренировка, мы там немножко повздорили. Но после её окончания пожали друг другу руки и больше ничего такого между нами не было. Я очень хорошо отношусь к Ване Мирошниченко. И если будем драться между собой, то как жить дальше? Играя за сборную России, мы выполняем с ним одну задачу.



Сами к этому пришли или тренер юниорской сборной Владимир Филатов убедил с тем, что пора заканчивать? Сами. Так получилось, что подрались, где-то показали свой характер, а потом уже нормально стали относиться друг к другу.



Очень здорово, что нам удалось выиграть Кубок Глинки/Гретцки. Он получился для нас тяжёлым, несмотря на крупный счёт. Некоторые люди перед турниром не катались по два месяца. Кто-то даже три. Пауза была очень длинной. Я, например, не катался два месяца, поэтому для меня сборы получились очень тяжёлыми. Хорошо, что удалось занять первое место.



Свой лучший хоккей сборная показала, когда меня с Мирошниченко развели по разным звеньям? Тренеру виднее. Раз так сделал, то посчитал эту перетасовку нужной. По отдельности мы принесли больше пользы команде. И наше звено отличилось, и тройка, в которой Ваня играл. В итоге мы победили — это самое главное», — цитирует Мичкова «Спорт-экспресс».