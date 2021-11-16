Инсайдер TSN: звёзды НХЛ очень хотят сыграть на Олимпиаде. Следующие два месяца важны

Инсайдер Крис Джонстон в эфире радио TSN поделился мнением о возможном неприезде игроков НХЛ на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«У НХЛ есть право до 10 января выйти из соглашения по Олимпиаде без всяких последствий. Позиция лиги заключается в том, что регулярный сезон должен закончиться 29 апреля. Руководство не захочет продлевать его ещё на неделю или две, чтобы разобраться с появившимися проблемами. Не верю, что этих трёх игр «Оттавы» будет достаточно, чтобы отменить поездку на Олимпиаду. Однако если такое произойдёт ещё и в некоторых других командах…



Проблема же не только в «Оттаве» — теперь перенесена игра и у «Нью-Джерси», и у других будущих соперников. А ведь такое может произойти с кем-нибудь ещё. Лига не сможет позволить всем провести по паре перенесённых матчей после 29 апреля. Если подобные случаи произойдут до 10 января, то высоки шансы, что НХЛ откажется от поездки в Пекин.



Следующие два месяца очень важны. Даже если через месяц ни у одной команды не будет проблем, что, если честно, маловероятно, мы всё равно не можем быть уверены. До 10 января чаша весов может склониться в любую сторону. Приоритет для лиги – полноценный сезон, а не Олимпиада.



Самое интересное в том, что звёздные хоккеисты очень хотят принять участие в Играх. Во многом поэтому они подписали коллективное соглашение в 2020 году. К примеру, Виктор Хедман – он не раз публично говорил о желании сыграть на Олимпиаде. Поэтому будет любопытно, как отреагируют звёзды, если НХЛ выйдет из соглашения», — заявил Джонстон.