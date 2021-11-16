КХЛ оставила без изменений дисквалификацию форварда минского «Динамо» Горбунова

Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов пропустит ближайший матч команды в регулярном сезоне КХЛ.



«Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом».



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Романа Горбунова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу.

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В соответствии с п 4.4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан в матче по п. 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.1, 3.4, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Горбунов пропустит ближайший матч своей команды», — сообщается в заявлении на официальном сайте КХЛ.