Николишин: в НХЛ решили вопрос с Олимпиадой — не вижу повода для паники
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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с возможным неприездом игроков Национальной хоккейной лиги на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).
«Пока это первый прецедент с переносом матча в НХЛ, поэтому не вижу повода для паники. Лига пошла на перенос матчей, но их там не так много. В НХЛ уже решили вопрос с Олимпиадой, зачем теперь искать причины не ехать? Даже не стоит переживать, что хоккеисты из НХЛ могут не поехать в Пекин. Заболели игроки «Оттавы», но это внутренняя кухня НХЛ. Не вижу никакой проблемы», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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