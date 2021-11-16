Николишин: в НХЛ решили вопрос с Олимпиадой — не вижу повода для паники

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с возможным неприездом игроков Национальной хоккейной лиги на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).



«Пока это первый прецедент с переносом матча в НХЛ, поэтому не вижу повода для паники. Лига пошла на перенос матчей, но их там не так много. В НХЛ уже решили вопрос с Олимпиадой, зачем теперь искать причины не ехать? Даже не стоит переживать, что хоккеисты из НХЛ могут не поехать в Пекин. Заболели игроки «Оттавы», но это внутренняя кухня НХЛ. Не вижу никакой проблемы», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.