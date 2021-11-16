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«Куньлунь» поздравил гонщика Чжоу, ставшего первым китайским пилотом Формулы-1 в истории

«Куньлунь» поздравил гонщика Чжоу, ставшего первым китайским пилотом Формулы-1 в истории
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Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» поздравил гонщика Гуаньюя Чжоу, ставшего боевым пилотом команды Формулы-1 «Альфа Ромео».

«Поздравляем Чжоу с тем, что он стал первым гонщиком Формулы-1 в Китае. Быть первым всегда сложно, мы многое об этом знаем. Удачи!» — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

Чжоу станет первым боевым гонщиком Формулы-1 в истории Китайской Народной Республики. Как сообщалось ранее, за сезон-2022 «Альфа Ромео» должна получить около $ 25 млн от спонсоров гонщика.

Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.

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