Ларсен: гол Чинахова случился очень вовремя, он зарядил команду. Все рады за него

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен оценил игру российского нападающего клуба Егора Чинахова, а также дебютную шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (5:3).
«Все рады за него. Он понимал, что он близок к голу, все понимали. Я слышал, как во втором периоде Силли (Коул Силлинджер. – Прим. «Чемпионата».) подбадривал его и говорил: «Продолжай в том же духе, уже близко». Когда ребята долго не забивают, они тоже расстраиваются. Этот гол случился очень вовремя для нас. Естественно, что это важный гол и для него. Это зарядило команду.
Не видел их празднования, думал, что они просто постучали друг другу по кулаку. Но, кажется, Силлинджер применил целый силовой приём (смеётся). Я беспокоился, не получит ли Чинни травму после такого», — заявил Ларсен.
- 16 ноября 2021
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