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Евгений Кузнецов не обращался в ИИХФ и CAS по поводу отмены дисквалификации

Евгений Кузнецов не обращался в ИИХФ и CAS по поводу отмены дисквалификации
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не обращался в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Спортивный арбитражный суд (CAS) с письменным запросом по поводу отмены своей дисквалификации, а рассмотрение апелляции возможно только после письменного обращения в соответствующие инстанции.

Напомним, российский форвард в 2019 году был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года. Хоккеист «Вашингтона» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но до 12 июня 2023 года не может выступать за сборную России.

Таким образом, на данный момент Евгений не имеет права на участие в Олимпийских играх 2022 года.

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