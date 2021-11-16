Капризов — об Овечкине и Кузнецове: видно, что они оба наслаждаются игрой, кайфуют от неё

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о выступлении Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Очень здорово начали сезон Кузнецов с Овечкиным. На какую игру ни посмотришь — в каждой что-нибудь забивают, отдают, да и просто видно, что они оба сейчас наслаждаются игрой, кайфуют от неё. Саня вдобавок постоянно рекорды бьёт, легенд всяких обходит, почти в каждом матче вваливает. Сколько там у него уже — 742 гола? Красавец вообще», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин провёл 15 матчей, в которых набрал 26 (12+14) очков при показателе полезности «+14». Кузнецов сыграл также в 15 встречах, имея в своём активе 20 (6+14) баллов при общей полезности «+9».
- 16 ноября 2021
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