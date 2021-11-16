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«Коламбус» оригинально обыграл имя Чинахова, забросившего первую шайбу в НХЛ

«Коламбус» оригинально обыграл имя Чинахова, забросившего первую шайбу в НХЛ
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Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» оригинально поздравила российского нападающего Егора Чинахова с первой заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В «твиттере» клуба появилось фото хоккеиста, а его имя было обыграно через слово «гол» — «Е-гол Чинахов № 1».

Фото доступно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

В нынешнем сезоне на счету Чинахова 4 (1+3) очка в девяти играх. В матче с «Детройт Ред Уингз», помимо шайбы, Егор отметился результативной передачей.

«Коламбус» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 16 очков. В следующей встрече подопечные Брэда Ларсена сыграют в гостях с «Аризоной» (19 ноября).

Ранее дебютный гол Чинахова прокомментировал капитан «Коламбуса» Бун Дженнер.

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