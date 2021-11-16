Рейдеборн: папа был против моей игры в воротах — он видел во мне защитника

Голкипер ЦСКА и сборной Швеции Адам Рейдеборн рассказал о первых шагах в хоккее и том, как выбирал себе позицию на льду.
«Я захотел играть в воротах очень-очень рано. Мне кажется, что это случилось почти сразу после того, как я начал тренироваться. Брат все время отрабатывал удары по шайбе и мячам дома, а я был вратарем. Но мой папа сказал «нет» и долго не менял своего мнения.
Примерно с 6 до 11 лет я проводил одну игру в воротах, затем одну в обороне, потому что папа хотел, чтобы я стал защитником. Но когда мне исполнилось одиннадцать, я сказал тренеру, что хочу быть голкипером, и с этого времени постоянно играл в воротах», — цитирует Рейдеборна официальный сайт ЦСКА.
В текущем сезоне КХЛ Рейдеборн провёл 28 матчей, в которых пропустил 28 шайб.
- 16 ноября 2021
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