Экс-защитник «Калгари» и «Торонто» Дион Фанёф завершил карьеру. Он не играл с 2019 года

Чемпион мира в составе сборной Канады Дион Фанёф объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Ассоциации игроков НХЛ.



За 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге 36-летний защитник провёл 1048 матчей, в которых набрал 494 очка. В разные годы Фанёф выступал за «Калгари Флэймз», «Торонто Мэйпл Лифс», и «Оттаву Сенаторз». Последним клубом канадца стал «Лос-Анджелес Кингз».



После сезона 2018/19 «короли» выкупили оставшиеся два сезона контракта защитника. С тех пор он так и не нашёл новую команду.

В 2007 году Фанёф стал победителем чемпионата мира, который проводился в Москве. Двумя годами ранее он стал победителем молодёжного чемпионата мира. В 2004 году защитник попала в сборную всех звёзд НХЛ.