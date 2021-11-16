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Капризов — о выборе на драфте-2015: я даже не следил за этим. Сидел дома и играл в комп

Капризов — о выборе на драфте-2015: я даже не следил за этим. Сидел дома и играл в комп
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о том, как реагировал на результаты драфта 2015 года. Тогда ещё игрок новокузнецкого «Металлурга» был выбран в пятом раунде под общим 135-м номером.

«Когда у меня проходил драфт, если честно, я за этой темой вообще не следил. Кажется, я даже не знал, что там за драфт. Просто сидел и играл в комп, у меня музыка играла ВКонтакте. И мне на стену странички написали: «Поздравляю, тебя выбрала «Миннесота».

Я такой: «О, ничего себе». Пошел спать. Затем прихожу на стадион. А мне говорит наш форвард Райан Стоа, который сам родом из Миннеаполиса: «Поздравляю, что тебя выбрали».

На следующий день я узнал подробности. Но отнесся к этому спокойно. У меня не возникло чувство, что я теперь соберусь и поеду в Америку играть. Была только задача — пробиться в первую команду новокузнецкого «Металлурга», играть там хорошо.

Если я в «Кузне» не выступаю на своей позиции, не забиваю голы, не отдаю передачи, команда проигрывает — о какой НХЛ может идти речь? А просто так куда-то рваться мне не хотелось», — сказал Капризов в подкасте «За бортом» от официального сайта НХЛ.

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