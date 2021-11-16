Юров: многие иностранцы говорят, что КХЛ – самая сильная лига в Европе

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и молодёжной сборной России Данила Юров подвёл итоги Турнира четырёх наций, который завершился в Энгельхольме (Швеция).



«На Турнире четырёх наций цель у меня была одна – доказать, что я достоин ехать на молодёжный чемпионат мира. Удалось мне её выполнить или нет, узнаем через две недели. Если меня вызовут, значит хорошо справился.



Многие финны и шведы 2002 года уже играют в своих чемпионатах на взрослом уровне. Они уже отличаются быстротой принятия решений, их нестандартностью. В некоторых моментах было тяжелее, чем на юниорском уровне. Опыт игры в КХЛ мне безусловно помогает. Всё равно многие иностранцы говорят, что КХЛ – самая сильная лига в Европе. Некоторые игровые ситуации проходил в КХЛ и уже знал, как в них действовать на молодёжном уровне.



Тренеры сказали, что мы молодцы. Все сыграли на максимуме, показали свои сильные качества. Сказали, что тем, кого не вызовут из 2003 года, нужно не переживать, ещё больше работать, и будут все шансы в следующем году. Жизнь на этом для нас не закончится. Сказали, что все отработали честно, и они довольны нашей работой», — сказал Юров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.