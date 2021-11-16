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«Ак Барс» в выездном матче КХЛ минимально обыграл московский «Спартак»

«Ак Барс» в выездном матче КХЛ минимально обыграл московский «Спартак»
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Сегодня, 16 ноября, в Москве на «Мегаспорт» местный «Спартак» принимал казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу в игре забросил Никита Дыняк на 15-й минуте первого периода. Совершив сольный проход со своей половины поля, нападающий на замахе убрал защитника и вратаря, после чего отправил шайбу в сетку ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Спартака» в КХЛ состоится 18 ноября — на своей площадке москвичи примут «Барыс». «Ак Барс» в тот же день снова сыграет на выезде — казанцы отправятся в столицу Латвии, где сыграют с местным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк – 14:35' (5x5)
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