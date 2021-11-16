«Сочи» набрал очки в 7 из 9 последних матчей

Хоккейный клуб «Сочи» выдал в конце октября и первой половине ноября впечатляющую серию, на протяжении которой сумел набрать очки в семи из девяти проведённых в КХЛ матчей. За данный отрезок подопечные Андрея Назарова набрали 12 из 18 возможных очков.
Началась успешная серия 26 октября, когда сочинцы в выездном матче обыграли «Витязь» (3:1). Два дня спустя с аналогичным счётом ими был обыгран «Спартак», а уже 30 октября команда Назарова одолела «Торпедо» (2:0). Первый ноябрьский матч ознаменовался поражением «Сочи» (1:3 с «Куньлунь Ред Стар»), однако 5 числа текущего месяца было обыграно рижское «Динамо» (3:0).
Ещё одно поражение ХК «Сочи» случилось 7 ноября (1:5 с «Торпедо»), однако сегодня, 16 ноября, южане оказались сильнее «Барыса» (5:2).
В турнирной таблице КХЛ «Сочи» располагается на 20-й строчке. В таблице Западной конференции команда идёт на 11-м месте.
- 16 ноября 2021
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