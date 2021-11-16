Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 500 побед в КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов — первый тренер в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержавший 500 побед. Юбилейной для 55-летнего специалиста стала победа над «Спартаком» (1:0), которая случилась сегодня, 16 ноября.
Ближайшим преследователем Квартальнова по данному показателю является Олег Знарок, в активе которого 424 победы в КХЛ.
В «Ак Барсе» Квартальнов работает с 2019 года. Ранее Дмитрий возглавлял «Локомотив», ЦСКА, «Сибирь» и «Северсталь».
Основные тренерские достижения Квартальнова связаны с ЦСКА. Вместе с московским клубом по итогам сезона-2014/2015 специалист стал чемпионом России. Годом позже Квартальнов получил приз Виктора Тихонова, как «Лучший тренер сезона в КХЛ».
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