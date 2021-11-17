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«Флорида» разгромила «Айлендерс», передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Монреаль»

«Флорида» разгромила «Айлендерс», передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей забивали Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге. Патрик Хёрнквист, Аарон Экбланд и Фрэнк Ватрано. У гостей отличился Кайл Пальмери. Российский голкипер Семён Варламов заменил соотечественника Илью Сорокина после первых четырёх пропущенных шайб.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Какко (Панарин, Строум) – 15:46' (5x5)   1:1 Дворак (Галлахер, Кулак) – 22:17' (5x5)   2:1 Крайдер (Зибанеджад) – 23:50' (5x5)   3:1 Готье – 41:56' (5x5)   3:2 Андерсон (Дворак, Уайдман) – 42:18' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Юбердо (Дюклер, Барков) – 06:58' (5x5)   2:0 Ломберг (Хёрнквист, Монтур) – 14:40' (5x5)   3:0 Вераге (Беннетт, Монтур) – 16:04' (5x5)   4:0 Хёрнквист – 18:13' (5x5)   5:0 Экблад (Уигар) – 33:41' (5x5)   5:1 Палмьери (Беллоуз, Добсон) – 35:00' (5x5)   6:1 Ватрано (Типпетт) – 56:36' (5x5)
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