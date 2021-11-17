«Флорида» разгромила «Айлендерс», передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей забивали Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге. Патрик Хёрнквист, Аарон Экбланд и Фрэнк Ватрано. У гостей отличился Кайл Пальмери. Российский голкипер Семён Варламов заменил соотечественника Илью Сорокина после первых четырёх пропущенных шайб.
В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача.
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